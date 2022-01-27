 В Татарстане назначены директора молодежного центра «Волга» и республиканского центра «Лето»
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В Татарстане назначены директора молодежного центра «Волга» и республиканского центра «Лето»

Директором «Волги» стал Денис Дмитриев, а директором центра «Лето» - Ильдар Давлетчин.

Республика
27 января 2022  13:47
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане назначены новые директора в молодежный центра «Волга» и республиканский центра «Лето». Об этом сообщили в Минобразования РТ.

«Организация качественного детского отдыха – одна из важнейших задач министерства и наших подведомственных учреждений. Денис Дмитриев и Ильдар Давлетчин – управленцы, имеющие большой опыт в организации детского отдыха», – рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

По его словам, оба руководителя имеют достаточно опыта для качественных изменений в лучшую сторону в сфередетского отдыха Татарстана.

Денис Дмитриев, назначенный диретором молодежного центра «Волга», раньше руководил республиканским центром «Костер».

Тимур Сулейманов до вступления в должность директора Республиканского центра «Лето» работал вожатым и педагогом-организатором профильных смен Челябинской области, Краснодарского края и США. 

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