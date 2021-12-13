 На руководство компании из Чистополя СК завел дело за долг по зарплате более 1,8 млн рублей
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На руководство компании из Чистополя СК завел дело за долг по зарплате более 1,8 млн рублей

Руководство не выплачивало зарплату сотрудникам три месяца.

Республика
13 декабря 2021  15:58
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане Следственный комитет возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «ЭнергоСтройСервис» по статье «невыплата заработной платы», сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, перед 45 сотрудниками ООО «ЭнергоСтройСервис» из Чистополя образовалась задолженность по зарплате в размере более 1,8 млн рублей. Зарплата не выплачивалась людям с марта по май 2021 года.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все детали произошедшего.

Расследование продолжается.

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