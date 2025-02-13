В Татарстане убыль населения ускорилась

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Республика
13 февраля 2025  14:54

По данным Татарстанстата, естественная убыль населения Татарстана в ноябре 2024 года ускорилась по сравнению с октябрем. За период с января по ноябрь 2024 года убыль составила 9,2 тыс. человек, что значительно превышает показатель 2023 года (5,7 тыс. человек).  

Снижение рождаемости и рост смертности  

Рождаемость в Татарстане за первые 11 месяцев 2024 года снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Число родившихся сократилось с 33,2 тыс. до 32,1 тыс. человек. Одновременно с этим смертность увеличилась на 3% — с 38,9 тыс. до 41,3 тыс. человек.  

Динамика браков и разводов  

Количество зарегистрированных браков в январе — ноябре 2024 года уменьшилось на 3,5%. За этот период в республике заключили 22,2 тыс. браков, что на 823 меньше, чем в 2023 году. При этом число разводов сократилось с 13,2 тыс. до 12,2 тыс., что свидетельствует о небольшом улучшении ситуации в семейной сфере.  

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