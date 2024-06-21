В Татарстане участились случаи ДТП с участием диких животных

news_top_970_100
Республика
21 июня 2024  12:02
Автор:
Эндже Гарафиева

В Высокогорском районе, у села Куркачи, автомобиль столкнулся с кабаном, а на 983 км трассы М7 в Елабужском районе произошло ДТП с участием косули. В результате обеих аварий погибли животные, а автомобили получили серьезные повреждения.

Госкомитет РТ по биоресурсам напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дороге, особенно в местах, где возможно появление диких животных. Важно не пропускать знаки, которые предупреждают о потенциальной опасности, и по возможности стараться ездить в светлое время суток.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казань и китайский город Циндао стали городами-побратимами
В Татарстане полуторагодовалый малыш упал с 3 этажа на асфальт
В Татарстане назвали профессии, где испытывается дефицит кадров
Казанские вертолеты АНСАТ испытают на отечественных двигателях
В Татарстане участились случаи ДТП с участием диких животных
Шесть автомобилей столкнулись на Чистопольской улице в Казани
Владимир Путин приветствовал участников форума БРИКС+
Стала известна программа Сабантуев в посёлках Дербышки и Мирный