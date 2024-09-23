В Татарстане удалось сократить выбросы вредных веществ на треть

По словам руководителя исследовательского агентства «Промрейтинг» Антона Глухова, в обществе случился значительный прогресс в отношении экологии. Если раньше тема воспринималась с иронией, то сегодня жители активно участвуют в субботниках, сортируют мусор и бережно относятся к природе.

Анастасия Исаева, представитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Татарстане, подчеркнула успешную реализацию в регионе национального проекта «Экология» и акции «Вода России».

Руслан Шигабуддинов, руководитель «Молодой Гвардии» Республики Татарстан, отметил впечатляющую динамику в сфере охраны окружающей среды. Благодаря инвестициям в модернизацию предприятий удалось значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и воду.

За последние шесть лет в республике реализовано свыше 1100 природоохранных мероприятий. Благодаря активной позиции руководства и предприятий, регион занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по объему инвестиций в экологию.

По словам Шигабуддинова, ключевую роль в достижении этих результатов сыграла реализация национального проекта «Экология». За шесть лет при росте ВРП на 11,3% Татарстану удалось сократить выбросы вредных веществ в атмосферу более чем на треть, а сбросы – почти на четверть.

Достичь таких показателей удалось за счет модернизации предприятий, строительства и реконструкции очистных сооружений. Мониторинг состояния атмосферного воздуха и водных объектов подтверждает позитивную динамику.

Шигабуддинов подчеркнул важность комплексного подхода к развитию экологического волонтерства, где активное участие принимают как органы власти, так и общественные организации и неравнодушные граждане.

Эксперты считают, что только совместными усилиями власти, общественных организаций и неравнодушных граждан можно добиться реальных результатов в деле охраны окружающей среды.