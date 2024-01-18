В Татарстане УГМС РТ объявило штормовое предупреждение

19 января 2024 года в период с часа ночи до 21.00 на территории Татарстана и в Казани ожидаются:

- сильный южный ветер 15-20 м/с, местами очень сильный ветер порывами 25 м/с;

- метель с ухудшением видимости до 500 метров и менее;

- местами сильный снег, мокрый снег;

- на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.

В связи с этим, возможны: увеличение ДТП, заторы на дорогах, сход снега и льда с крыш, обрыв линий электропередач. Паркуйте автомобили в безопасном месте, не стойте возле опасных конструкций. Обходите места скопления снега и наледи на крышах стороной.

В случае необходимости звоните по телефону: «112» или по телефону: 8 (843) 533-38-88 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), 8 (843) 291-91-91 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).