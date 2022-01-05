 В Татарстане умер бывший госсоветник при Президенте республики Фильза Хамидуллин
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В Татарстане умер бывший госсоветник при Президенте республики Фильза Хамидуллин

За свою жизнь он успел стать ректором КГФЭИ и членом Совета Федерации.

Республика
5 января 2022  15:17
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане в возрасте 86 лет умер бывший государственный советник при Президенте республики Фильза Хамидуллин. Об этом сообщили в Экономическом обществе РТ.

Фильза Хамидуллин родился в 1936 году. Отучился в Казанского государственного финансово-экономического института им. Куйбышева (КГФЭИ), позже стал здесь преподавать, возглавил кафедру отраслевых экономик. После чего стал ректором вуза и занимал эту должность 10 лет (1980-1990).

В 1990-1995 годах работал заместителя председателя Совета министров ТАССР. Далее был назначен госсоветником при Президенте по социально-экономическим вопросам. В 2003 стал членом Совета Федерации.

С 2006 занимал должность председателя Комиссии по вопросам экономической политики.

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