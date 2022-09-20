В Татарстане упростят получение госуслуг в сфере недвижимости

В Росреестре РТ рассматривают возможность внедрить интеграции в «Национальную систему пространственных данных» информационные системы местных органов власти. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Это позволит ускорить получение госуслуг в сфере недвижимость для бизнеса и граждан. Интеграцию информационных систем обеспечат к 2024 году.

«Интеграция всех информационных систем и ресурсов повысит эффективность использования земель, упростит процессы сбора данных для принятия управленческих решений, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития», — отметил замруководителя Росреестра РТ Артем Костин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Росреестр Татарстана запустил информационную рубрику «Электронная школа». Она посвящена наиболее актуальным вопросам по оформлению недвижимости и регистрации прав на нее. Первый выпуск рубрики уже опубликован на канале ведомства в Rutube. Там эксперт росреестра РТ Александра Абдуллина рассказала, какие преимущества дает электронная регистрация документов, а также об особенностях и нюансах при электронной подаче документов.