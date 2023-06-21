 В Татарстане уровень безработицы снизился до 0,31%
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В Татарстане уровень безработицы снизился до 0,31%

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Нижнекамском районе республики.

Республика
21 июня 2023  19:04
Автор:
Валерий Саидов

В Татарстане уровень беезработицы упал до 0,31%. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ.

Среди районов и муниципалитетов республики самый высокий уровень безработицы отмечен в Нижнекамском, Сармановском и Сабинском районах – 0,54%, 0,42% и 0,41% соответственно.

Что касается остальных районов Татарстана, то в Казани и Муслюмоском районе уровень безработицы составил 0,39%, в Елабужском, Бавлинском, Черемшанском и Высокогорском районах РТ – 0,37%, 0,33%, 0,32% и 0,31% соответственно.

 

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