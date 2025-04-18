В Татарстане усилены меры антитеррористической защиты

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Республика
18 апреля 2025  12:34

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Госсовета РТ рассказал о комплексных мерах по обеспечению безопасности в республике.

«Несмотря на многочисленные попытки атак на наши объекты и регулярные сигналы «беспилотной опасности», в последнее время инциденты прекратились. Существенно сократилось и количество объявлений плана «Ковер» в казанском аэропорту. Это результат слаженной работы федеральных и республиканских структур», – отметил Песошин.

Глава правительства сообщил о создании в республике ситуационного центра «Чистое небо», который координирует сбор информации и взаимодействует с национальным центром. Также развернута система обнаружения и оповещения о летательных аппаратах, оперативно передающая данные в военные ведомства.

«Принимаемые меры позволяют эффективно предотвращать угрозы и оперативно реагировать на любые попытки нарушения безопасности», – подчеркнул премьер-министр.

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