В Татарстане усилены меры антитеррористической защиты

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Госсовета РТ рассказал о комплексных мерах по обеспечению безопасности в республике.
«Несмотря на многочисленные попытки атак на наши объекты и регулярные сигналы «беспилотной опасности», в последнее время инциденты прекратились. Существенно сократилось и количество объявлений плана «Ковер» в казанском аэропорту. Это результат слаженной работы федеральных и республиканских структур», – отметил Песошин.
Глава правительства сообщил о создании в республике ситуационного центра «Чистое небо», который координирует сбор информации и взаимодействует с национальным центром. Также развернута система обнаружения и оповещения о летательных аппаратах, оперативно передающая данные в военные ведомства.
«Принимаемые меры позволяют эффективно предотвращать угрозы и оперативно реагировать на любые попытки нарушения безопасности», – подчеркнул премьер-министр.