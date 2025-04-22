В Татарстане усилили ветеринарный контроль перед Курбан-байрамом

В преддверии праздника Курбан-байрам в республике ужесточили меры ветеринарной безопасности. Особое внимание уделяют профилактике опасных заболеваний, включая ящур, бруцеллез и оспу овец, сообщает «Новости Татарстана».

С начала года ветеринарные службы пресекли 16 случаев незаконного ввоза скота и проверили более 2 000 транспортных средств. Все животные, прибывающие из других регионов, должны иметь сопроводительные документы и быть зарегистрированы в системе электронного мониторинга «Хорриот».

Власти напоминают о необходимости строгого соблюдения санитарных норм при заготовке и перевозке животных для религиозных обрядов.