В Татарстане усилили ветеринарный контроль перед Курбан-байрамом

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Республика
22 апреля 2025  09:12

В преддверии праздника Курбан-байрам в республике ужесточили меры ветеринарной безопасности. Особое внимание уделяют профилактике опасных заболеваний, включая ящур, бруцеллез и оспу овец, сообщает «Новости Татарстана». 

С начала года ветеринарные службы пресекли 16 случаев незаконного ввоза скота и проверили более 2 000 транспортных средств. Все животные, прибывающие из других регионов, должны иметь сопроводительные документы и быть зарегистрированы в системе электронного мониторинга «Хорриот».

Власти напоминают о необходимости строгого соблюдения санитарных норм при заготовке и перевозке животных для религиозных обрядов.

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