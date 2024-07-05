В Татарстане успешно реализуют национальный проект «Производительность труда»

В республике продолжается реализация национального проекта «Производительность труда». Лидерами по участию в нем стали Казань и Набережные Челны.

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов и руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РТ Шамиль Байрамов.

В каждом из двух крупнейших городов Татарстана около 70 предприятий стали участниками нацпроекта.

- В период дефицита кадров крайне важно искать внутренние резервы, и здесь нацпроект доказал свою эффективность, - отметил Родион Карпов. - Мероприятия нацпроекта высвобождают дополнительный фонд рабочего времени за счет ликвидации потерь в производстве.

По словам заместителя министра, на оптимизированных производствах снизили на 30% время производственных процессов. При этом выработка вырастает сразу на 80%.

Татарстан стал лидером среди российских регионов по реализации национального проекта «Производительность труда». За шесть лет его существования в проект вошли 260 предприятий, на которых обучили почти 5 тысяч сотрудников. Минэкономразвития РФ планирует продлить нацпроект.

- Суммарная выручка предприятий-участников в республике составляет свыше 600 млрд рублей, а численность персонала - порядка 66 тысяч человек, - рассказал Шамиль Байрамов.

Татарстан и ранее показывал высокие результаты в сфере производительности труда. На протяжении многих лет в регионе внедрялись технологии бережливого производства.