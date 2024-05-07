В Татарстане установят рекорд России по посадке деревьев

Три экоакции по посадке сосен пройдут в Татарстане в первую половину мая. Их проведут организаторы Урманфеста. Они придумывают акции с целью улучшения экологической среды и создания лучших экологических условий для молодого поколения.

Проект реализуется в Татарстане уже пятый год, и организаторы планируют попасть в книгу рекордов России. Более 1 млн саженцев планируется посадить через пару лет.

Экомероприятия проводятся два раза в год – весной и осенью, с целью посадить 500 тыс. деревьев.

Посадки деревьев стали большими семейными праздниками, объединяющими людей и воспитывающими патриотический дух у молодежи.

Организаторы продумывают все до мелочей, чтобы каждое мероприятие стало незабываемым. После высадки саженцев территории преображаются до неузнаваемости благодаря высокой приживаемости саженцев.