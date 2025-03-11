В Татарстане утонули двое рыбаков

Мужчины отправились на промысел 10 марта в Зеленодольском районе, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Один из рыбаков провалился под тонкий лед. Товарищ попытался спасти его, но в итоге сам оказался в воде. Одного из мужчин спасатели сумели вытащить на берег, но он умер от переохлаждения. Второй так и не был найден, поиски продолжаются.

Ранее, 8 марта, на Волге водитель снегохода провалился под лед вместе с техникой. Спасатели сумели ему помочь, а вот снегоход пошел на дно.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова напоминает, что с повышением температуры лед на водоемах разрушается значительно быстрее. Будьте осторожны, не выходите и не выезжайте на тонкий лед!