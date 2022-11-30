В Татарстане утвердили гарантии судьям Конституционного суда после его ликвидации

Для судей Конституционного суда Татарстана, пребывающих в отставке, утвердили порядок предоставления гарантий. Ежемесячное пожизненное содержание Конституционный суд будет им выплачивать до 31 декабря, а потом эти функции передадут Минтруду РТ. Указ подписан Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Конституционный суд РТ передаст в Минтруд все нужные документы для ежемесячных выплат не позднее 31 декабря. Финансировать все расходы будет Кабмин.

Напомним, Конституционный суд Татарстана будет упразднен 31 декабря этого года, а полномочия судей прекратятся 30 декабря. Соответственно, судья будут считаться удаленными в отставку.