 В Татарстане утвердили гарантии судьям Конституционного суда после его ликвидации
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В Татарстане утвердили гарантии судьям Конституционного суда после его ликвидации

В новом году содержание судей будет выплачивать Минтруд РТ.

Республика
30 ноября 2022  15:26
Автор:
Ольга Ильина

Для судей Конституционного суда Татарстана, пребывающих в отставке, утвердили порядок предоставления гарантий. Ежемесячное пожизненное содержание Конституционный суд будет им выплачивать до 31 декабря, а потом эти функции передадут Минтруду РТ. Указ подписан Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Конституционный суд РТ передаст в Минтруд все нужные документы для ежемесячных выплат не позднее 31 декабря. Финансировать все расходы будет Кабмин.

Напомним, Конституционный суд Татарстана будет упразднен 31 декабря этого года, а полномочия судей прекратятся 30 декабря. Соответственно, судья будут считаться удаленными в отставку.

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