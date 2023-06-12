В Татарстане утвердили границы 6 объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Все объекты находятся в Свияжске, среди них — «Каменный дом» на улице Набережной реки Щуки, 23, «Двухэтажный деревянный дом» на улице Троицкой, 4 и «Одноэтажный деревянный дом» на улице Успенской, 20.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана скульптуру «Остановим войну» исключили из списка памятников истории и культуры. Комитет Татарстана по охране памятников также отказался признать скульптуру выявленным объектом культурного наследия.