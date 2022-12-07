В Татарстане утвердили инвестмеморандум на 2023-2035 годы

В Татарстане был утвержден инвестиционный меморандум на 2023-2035 годы. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на сайте правовой информации.

Так, в число приоритетных вошли 25 направлений, среди которых развитие электронной торговли,исламского банкинга, внутреннего туризма, поддержка предпринимателей, реализация проектов в машиностроительном, нефтегазохимическом, оборонно-промышленном комплексах, формирование и развитие цифровой экономики и многие другие.

Министерство экономики республик должно каждый год вносить в Кабинет министров РТ перечень инвестпроектов, соответствующих меморандуму.

Также в документе указано, что меморандум был утвержден для повышения активности взаимодействия инвестдеятельности и на достижение стратегической цели социально-экономического развития республики до 2030 года.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане утвердили гарантии судьям Конституционного суда после его ликвидации.