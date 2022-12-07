 В Татарстане утвердили инвестмеморандум на 2023-2035 годы
news_header_top_970_100

В Татарстане утвердили инвестмеморандум на 2023-2035 годы

В число приоритетных вошли 25 направлений.

Республика
7 декабря 2022  17:05
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане был утвержден инвестиционный меморандум на 2023-2035 годы. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным, опубликовано на сайте правовой информации.

Так, в число приоритетных вошли 25 направлений, среди которых развитие электронной торговли,исламского банкинга, внутреннего туризма, поддержка предпринимателей, реализация проектов в машиностроительном, нефтегазохимическом, оборонно-промышленном комплексах, формирование и развитие цифровой экономики и многие другие.

Министерство экономики республик должно каждый год вносить в Кабинет министров РТ перечень инвестпроектов, соответствующих меморандуму.

Также в документе указано, что меморандум был утвержден для повышения активности взаимодействия инвестдеятельности и на достижение стратегической цели социально-экономического развития республики до 2030 года.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане утвердили гарантии судьям Конституционного суда после его ликвидации.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане более 151 тыс. человек попали под ограничение на выезд из-за долгов
Президент РТ и глава Минстроя РФ обсудили реализацию программ по строительству в Татарстане
Мэр Казани посетил отремонтированный центр досуга «Мечта»
В Татарстане утвердили инвестмеморандум на 2023-2035 годы
В Казани женщина перевела 350 тыс. рублей телефонным мошенникам
В Чистополе осудили мужчину, пытавшегося подкупить инспектора при сдаче экзамена на права
В Татарстане в этом сезоне основным патогеном будет свинной грипп
В Казани презентовали документальный фильм о татарстанском воине-афганце, пропавшем без вести
В Казани презентовали документальный фильм о татарстанском воине-афганце, пропавшем без вести