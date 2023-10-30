В Татарстане утвердили обвинение по факту гибели водителя самосвала от удара током

В прокуратуре Татарстана утвердили обвинение фигуранту дела по факту гибели водителя самосвала от удара током, сообщает надзорное ведомство.

Первый заместитель прокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя села Миннибаево Альметьевского района. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вечером 19 мая этого года на участке строящейся автомобильной дороги «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» во время разгрузки песка верхняя часть кузова самосвала «HOWO» соприкоснулась с проводом высоковольтной ЛЭП, от чего загорелись задние колеса машины.

Водитель грузовика вышел из кабины, чтобы потушить огонь, но задел локтем кузов грузовика. Получив удар электрическим током, он скончался на месте.