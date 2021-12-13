В Татарстане утвердили план празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

В Татарстане утвердили план мероприятий в год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. План был утвержден вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Всего в перечень включены 71 мероприятие. Документ разрабатывался по указу Владимира Путина, который неоднократно напоминал о важности этого события.

Сейчас ведется обсуждение вопроса строительства комплекса Соборной мечети в честь 1100-летия. По будущему проекту предполагается, что комплекс будет включать в себя музей, библиотеку и выставочно-лекционные залы.

Также в республике запланировано строительство научного центра по сохранению исламских рукописей и других объектов.

Мероприятия пройдут не только в Татарстане, но и в Ульяновской области, Нижнем Новгороде, Москве.