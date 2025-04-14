В Татарстане утверждена Комплексная схема развития Казанской агломерации

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Город
14 апреля 2025  17:12

Правительство Татарстана утвердило Комплексную схему социально-экономического и пространственного развития Казанской агломерации. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, к 2050 году численность населения агломерации должна достичь 2,2 млн человек, количество рабочих мест — 1,28 млн, а жилищный фонд — 103 млн кв. метров. В самой Казани планируется увеличить население до 1,57 млн человек, создать 885,7 тыс. рабочих мест и довести жилфонд до 62,7 млн кв. метров.

Районы агломерации также получат значительное развитие. Например, в Зеленодольском районе ожидается рост населения до 252,7 тыс. человек, в Лаишевском — до 148,9 тыс., а в Верхнеуслонском — до 62,7 тыс.

Минстрой Татарстана совместно с профильными министерствами и Агентством инвестиционного развития в течение 60 дней должен разработать план мероприятий по реализации этой масштабной программы.

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В Татарстане утверждена Комплексная схема развития Казанской агломерации
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