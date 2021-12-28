В Татарстане увеличат количество придомовых лагерей для борьбы с деструктивной молодежью

В Татарстане планируют увеличить количество дворовых развлекательных мероприятий для детей. Это поможет предотвратить развитие девиантного поведения у подростков. Об этом журналистам рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Один из форматов, который мы будем увеличивать, это придворовые лагеря. Потому что если он [ребенок] в учебное время в школе, то после школы есть значительная часть времени, когда он не принадлежит сам себе. Когда он находится во внимании, когда подростковый клуб, который есть в микрорайоне, проводит мероприятия для разных дворов», — сказал Сулейманов.

По его словам, сейчас благодаря программе «Наш двор», инициированной Президентом РТ Рустамом Миннихановым, качество придомовых площадок значительно улучшается. Это в свою очередь способствует проведению подобных мероприятий.

«Дворы преображаются, там появляется неплохая инфраструктура, которую можно использовать и проводить мероприятия», — подчеркнул министр.