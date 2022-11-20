В Татарстане увеличили размер выплат молодым физкультурникам

В Татарстане увеличили размер стимулирующей надбавки молодым специалистам физкультурных спортивных организаций, готовящих спортрезерв республики. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликован на сайте правовой информации.

Ежемесячную выплату повысили больше чем вдвое. Теперь она составляет 2510 рублей (ранее — 1111 рублей).

Документ вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее «КВ» сообщали, что власти Татарстана внесли изменения в ежемесячную мотивационную надбавку молодым специалистам-педагогам. Теперь возраст педагогов, имеющих право на надбавку, подняли до 35 лет и увеличили саму сумму надбавки до 2 тыс. 510 рублей.