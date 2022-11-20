 В Татарстане увеличили размер выплат молодым физкультурникам
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В Татарстане увеличили размер выплат молодым физкультурникам

Решение о повышении выплат приняло Правительство республики.

Республика
20 ноября 2022  15:45
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане увеличили размер стимулирующей надбавки молодым специалистам физкультурных спортивных организаций, готовящих спортрезерв республики. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликован на сайте правовой информации. 

Ежемесячную выплату повысили больше чем вдвое. Теперь она составляет 2510 рублей (ранее — 1111 рублей). 

Документ вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее «КВ» сообщали, что власти Татарстана внесли изменения в ежемесячную мотивационную надбавку молодым специалистам-педагогам. Теперь возраст педагогов, имеющих право на надбавку, подняли до 35 лет и увеличили саму сумму надбавки до 2 тыс. 510 рублей.

 

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