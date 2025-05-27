В Татарстане ужесточат штрафы за неоплаченную парковку для юрлиц

Республиканские власти планируют существенно увеличить штрафы для юридических лиц за нарушения правил платной парковки. Согласно законопроекту, размещенному на сайте Госсовета РТ, размер взыскания для компаний вырастет вдвое – с текущих 2,5 до 5 тысяч рублей. При этом для физических лиц сумма штрафа останется прежней.

Инициатива, которая сегодня будет рассмотрена комитетом по законности и правопорядку, направлена на борьбу с массовыми нарушениями со стороны коммерческих организаций. Согласно статистике, 80% привлекаемых к ответственности юрлиц относятся к малому и среднему бизнесу, который сейчас пользуется федеральной льготой и платит лишь 1,25 тысячи рублей – вдвое меньше обычных граждан.

В пояснительной записке к поправкам отмечается, что действующий размер штрафа потерял превентивный эффект. Коммерческий транспорт регулярно занимает наиболее востребованные парковочные места в центре Казани, создавая дефицит для других участников движения.

Законодатели подчеркивают, что предприятия используют транспорт в коммерческих целях и должны нести повышенную ответственность за нарушения. Новые меры призваны обеспечить справедливость и разгрузить центральные улицы города.

Отдельно отмечается, что изменения не затрагивают федеральную норму о 50-процентной скидке при своевременной оплате штрафов, однако даже с учетом этой льготы минимальный платеж для бизнеса составит 2,5 тысячи рублей – столько же, сколько платят обычные водители без каких-либо скидок.