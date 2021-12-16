В Татарстане в 15 районах снизилось число субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил на заседании председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин, рассказывает пресс-служба парламента РТ.

По его словам, в республике обязательно проводится экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов, затрагивающие вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности районов.

Стало известно, что в 15 районах республики снизилось число субъектов предпринимательства. Таким образом, эти районы не будут включены в перечень субъектов малого и среднего бизнеса, где их колличество должно составлять не менее 250 на 10 тыс. населения.

В числе этих районов: Азнакаевский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Балтасинский, Заинский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Рыбно-Слободский район.