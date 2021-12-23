В Татарстане в 2021 году почти на треть сократилось число случаев браконьерства

В Татарстане в 2021 году было выявлено около 1200 случаев нарушения природоохранного законодательства в области рыболовства. В прошлом году этот показатель был больше на 450 случаев. Было заведено 74 уголовных дела.

«В связи с уменьшением количества выявленных правонарушений снизилась сумма наложенных штрафов, которая составила более 2,5 млн рублей. Сумма ущерба в ходе незаконной добычи составила 959 тыс. рублей», – сообщил заместитель руководителя Средневолжского территориального управления Росрыболовства, начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ Михаил Шинкарев

Он отметил, что на сегодня причиненный браконьерами ущерб возмещен полностью.

Всего за этот год у нарушителей было изъято 1046 незаконных орудий лова и 55 транспортных средств. Также браконьерами было выловлено 3,8 тонн рыбы.