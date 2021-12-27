В Татарстане в 2021 году средняя зарплата превысила 44 тыс. рублей

В Татарстане в 2021 году средняя зарплата превысила 44 тыс. Об этом сообщил Президент республики Рустам Минниханов во время ежегодной пресс-конференции.

«Уровень средней зарплаты поднимается, по итогам года он будет порядка 44,2 тыс. рублей», — заявил Президент.

В Татарстане получилось урегулировать уровень безработицы, а также ослабить напряженность на рынке труда.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что численность населения Татарстана превысила 4 млн человек. Более точные цифры будут известны позже.