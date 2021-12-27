 В Татарстане в 2021 году средняя зарплата превысила 44 тыс. рублей
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В Татарстане в 2021 году средняя зарплата превысила 44 тыс. рублей

В республике получилось урегулировать уровень безработицы, а также ослабить напряженность на рынке труда.

Республика
27 декабря 2021  14:37
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане в 2021 году средняя зарплата превысила 44 тыс. Об этом сообщил Президент республики Рустам Минниханов во время ежегодной пресс-конференции.

«Уровень средней зарплаты поднимается, по итогам года он будет порядка 44,2 тыс. рублей», — заявил Президент.

В Татарстане получилось урегулировать уровень безработицы, а также ослабить напряженность на рынке труда. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что численность населения Татарстана превысила 4 млн человек. Более точные цифры будут известны позже.

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