 В Татарстане в 2023 году появятся электронные паспорта
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В Татарстане в 2023 году появятся электронные паспорта

Правительство РФ выбрало республику в качестве пилотного региона для тестирования цифрового паспорта. 

Республика
27 декабря 2021  10:50
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане в 2023 году появятся электронные паспорта. Правительство РФ выбрало республику в качестве пилотного региона для тестирования цифрового паспорта. Также паспорт испытают в Москве и Подмосковье. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью «РИА Новости». 

Он напомнил, что цифровой паспорт — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память карты можно занести другую информацию, например, ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография», — отметил Чернышенко.

Он добавил, что все подготовительные мероприятия завершатся к к концу следующего года.

«Выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов — это Москва, Московская область и Республика Татарстан», — сказал вице-премьер. 

Чернышенко отметил, что замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина.

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