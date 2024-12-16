В Татарстане в 2023 году зарегистрировано 288 жертв ДТП

В Татарстане за текущий год на дорогах произошло около трех тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 288 человек. Эти данные были озвучены на заседании Кабинета министров республики Премьер-министром Алексеем Песошиным.

Песошин акцентировал внимание на том, что такие показатели указывают на низкий уровень водительской культуры и необходимость выявления и коррекции их причин. Он также упомянул, что за последние три месяца с помощью приложения «Народный инспектор» было зарегистрировано более 2,5 тысяч постановлений по административным правонарушениям.

Наиболее ощутимый рост числа жертв наблюдается в Бавлинском, Актанышском, Елабужском, Зеленодольском, Мензелинском и Пестречинском районах. Тем не менее, после начала действий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» удалось добиться снижения числа смертельных случаев на дорогах.