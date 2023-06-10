 В Татарстане в 2023-м построили 135 жилых домов
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В Татарстане в 2023-м построили 135 жилых домов

План по постройке недвижимости в республике выполнен на 62%.

Республика
10 июня 2023  10:42
Автор:
Валерий Саидов

В Татарстане за 2023-й построили 135 жилых домов общей площадью почти 2 млн кв. метров. Об этом сообщили в Министерстве строительства, инфраструктуры и ЖКХ республики.

«Сейчас ведется строительство еще 82 жилых домов. По программе социальной ипотеки возведены уже 20 домов, составляет 50% от плана », — отметил руководитель ведомства Марат Айзатуллин.

Также успешно выполняется план по индивидуальным жилищным настройкам. На сегодняшний день количество построенных домов в этой категории составляет 60% от плана.

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