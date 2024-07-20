В Татарстане в 2024 году откроется восемь новых школ

В Республике Татарстан ведется масштабная работа по строительству новых образовательных учреждений и ремонту существующих. К 1 сентября 2024 года планируется открыть 8 новых школ на 8,6 тысяч мест, а также 3 дополнительных корпуса к существующим школам на 1,2 тысячи мест. Кроме того, до конца года будет открыт 1 дополнительный корпус к существующей школе на 375 мест.

В 2024 году также планируется построить 10 новых детских садов на 2,2 тысячи мест. К началу учебного года откроются 7 новых детских садов на 1,6 тысячи мест, а к концу года еще 2 детских сада на 560 мест. Также до 2025 года завершится строительство детского сада на 80 мест в населенном пункте Апастово Апастовского района РТ.

В этом году ремонты проводятся в 183 объектах образования, включая 6 объектов общего образования по федеральной программе капитального ремонта школ, 2 объекта общего образования по федеральной программе капитального ремонта спортивных залов сельских школ и 63 здания образовательных организаций по республиканской программе капитального ремонта (в том числе 12 зданий муниципальных школ, 25 зданий государственных школ, 6 зданий государственных организаций, 20 зданий дошкольных образовательных организаций). Также 94 объекта по республиканской программе капитального ремонта пищеблоков школ. Кроме этого, ведется капитальный ремонт учебных корпусов профессиональных образовательных организаций и общежитий профессиональных образовательных организаций.

Все объекты капитального ремонта находятся в высокой степени готовности и планируется завершить их в срок. Все работы проводятся в рамках национального проекта «Образование».