В Татарстане в 2024 году построят 11 новых школ

В республике продолжается реализация нацпроекта «Образование», на который за пять лет было выделено 28,5 млрд рублей. Только в этом году в регионе планируется возвести 11 школ на 9,5 тысячи мест и 10 детских садов на 2,2 тысячи мест.

Подробнее об этом рассказали в ходе брифинга в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

- В рамках действующих национальных проектов, программ и отдельных решений руководства республики в 2019 - 2023 годах построено 46 школ почти на 40 тысяч мест, - рассказал Ильсур Хадиуллин. - На строительство 15 школ были привлечены федеральные средства. Это позволило разгрузить школы, уменьшить количество обучающихся во вторую смену, особенно в крупных городах.

За тот же срок в республике было построено 82 детских сада, отремонтировано 18 спортивных залов в сельских школах, открыто 436 центров образования «Точка роста».

- Мы создаем условия для повышения качества образования, результаты уже заметны по итогам проведения государственной аттестации и олимпиад, - подчеркнул министр образования. - В прошлом году 210 выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ, из них 15 обучались в центрах «Точка роста».

В рамках нацпроекта продолжается развитие сети учреждений допобразования. По итогам 2023 года 81% детей Татарстана задействован в нем. В 2020 году в Елабужском филиале КФУ был организован Дом научной коллаборации. В Набережных Челнах открыт четвертый в республике «IT-куб» - центр технического образования. Также в школах республики действуют шесть детских технопарков «Кванториум», в которых проходят практические занятия по естественным наукам и техническим дисциплинам.

В колледжах и техникумах Татарстана созданы 64 мастерские. Образовательные учреждения активно взаимодействуют с производствами региона. К 1 сентября в республике будет действовать 14 образовательно-производственных центров и образовательных кластеров профессионального образования, семь из которых были созданы за последние два года.

- В послании Федеральному Собранию 29 февраля Президент РФ Владимир Путин озвучил ряд новых инициатив, касающихся системы образования, - заметил Ильсур Хадиуллин. - Это инфраструктурные проекты по строительству и капремонту детсадов, школ, учреждений профессионального и высшего образования, общежитий, обновлению парка школьных автобусов. А также решения по повышению престижа и поддержке учителей, закреплению в профессии молодых профессионалов.

Ринат Садыков рассказал, что молодежь Татарстана активно участвует в волонтерском движении, на сегодняшний день в него вошли уже 182 тысячи человек.

- Татарстан в 2023 году перевыполнил значение показателя проекта «Социальная активность» на 28%, - отметил министр по делам молодежи РТ. - Республика уже пятый год подряд становится победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и выигрывает федеральную субсидию.

Кстати, волонтеры Татарстана не только принимают участие в различных мероприятиях и акциях. Они активно занимаются сбором и доставкой гуманитарных грузов в Лисичанск и Рубежное.