В Татарстане в 465 многоквартирных домах начат капремонт

news_top_970_100
Республика
4 мая 2024  20:20

Сегодня на совещании в Доме правительства Татарстана обсуждали работы по капитальному ремонту многоквартирных и социальных домов. О ходе и темпах работ сообщил первый замглавы Минстроя республики Алексей Фролов.

По его словам работы уже ведутся в 37 районах республики. Всего капремонт запланирован в 763 жилых домах, а в 465 он уже начат. Также ремонт коснется 6 детских садов и 34 школ. Не будут забыты и пищеблоки при школах, уже в 11 начат ремонт. Что касается здравоохранения, то обновления ждут 137 объектов – это поликлиники, стационары и ФАПы.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане в 465 многоквартирных домах начат капремонт
Часть трассы М-12 в Татарстане заблокирована из-за ДТП
Казанский «Рубин» подписал блогера на один матч
В Казани анонсировали проведение Пасхальных служб Митрополитом Кириллом
В Татарстане появится ещё один крематорий
«Сад памяти» пополнился новыми деревьями
Рустам Минниханов прибыл в Гамбию для участия в саммите ОИС
В Казани в этом году не будет салюта на 9 мая