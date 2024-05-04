В Татарстане в 465 многоквартирных домах начат капремонт

Сегодня на совещании в Доме правительства Татарстана обсуждали работы по капитальному ремонту многоквартирных и социальных домов. О ходе и темпах работ сообщил первый замглавы Минстроя республики Алексей Фролов.

По его словам работы уже ведутся в 37 районах республики. Всего капремонт запланирован в 763 жилых домах, а в 465 он уже начат. Также ремонт коснется 6 детских садов и 34 школ. Не будут забыты и пищеблоки при школах, уже в 11 начат ремонт. Что касается здравоохранения, то обновления ждут 137 объектов – это поликлиники, стационары и ФАПы.