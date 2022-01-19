В Татарстане в аварии с автобусом и «Камазом» погиб водитель, пострадали 4 пассажира

Сегодня, 19 января вечером в Новошешминском районе Татарстана автобус, направляющийся по маршруту Казань – Черемшан, столкнулся с грузовиком «Камаз» с прицепом. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

После столкнвения грузовика с автобусом, в них врезали еще два легковых автомобиля. Пострадали водитель и, предварительно, четыре пассажира автобуса. Все они были госпитализированы. Водитель, житель села Черемшан, 1960 года рождения, получил несовместимые с жизнью травмы и позже скончался в Новошешминской ЦРБ. Остальные пострадавшие находятся в больнице Чистополя.

На место аварии выехал прокурор района Станислав Козлов и его заместитель Ленар Мисбахов. Все детали ДТП выясняются.