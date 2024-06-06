В Татарстане в августе пройдёт «Лига Форум»

В Татарстане стартовал прием заявок на участие в масштабном студенческом мероприятии «Лига Форум», который пройдет в Альметьевске с 3 по 19 августа. Мероприятие станет одной из ключевых площадок для студентов колледжей и университетов республики. Заявки принимаются до 24 июня.

«Лига Форум» посвящен теме «Мечта желает действия» и разделен на три тематические смены: Лига профессионалов, Лига университетов и Лига руководителей. Каждая смена предназначена для разных групп студентов и направлена на развитие их профессиональных навыков, лидерских качеств и обмен опытом.

Участие в форуме могут принять граждане России и иностранные граждане в возрасте от 16 до 35 лет. Для участия необходимо пройти конкурсный отбор. Каждая смема собирает по 300 участников.

«Лига Форум» – это флагманский проект студенчества Татарстана, который поддерживается Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Организатором форума выступает «Лига студентов Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.