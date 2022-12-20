В Татарстане в дни зимних школьных каникул откроют 93 пришкольных лагеря

93 пришкольных лагеря начнут работать в дни школьных каникул с 28 декабря, сообщил сегодня в ходе брифинга в Кабинете министров Республики Татарстан министр образования и науки Ильсур Хадиуллин.

«Работа лагерей запланирована с 28 декабря до конца каникул. Запланировано открытие 93 пришкольных лагерей с охватом большее 3 тыс. детей. Деятельности пришкольных лагерей основана на профильных образовательных программах, что позволит ребятам расширить знания по образовательных программам», - сообщил он.

Фото: © скриншот трансляции

По словам министра, стоимость родительского взноса составит 196 руб. 63 коп. Это 15 % от стоимости путевки.

«Это возмещение затрат на питание. Помимо данной сумму на культурные мероприятия при необходимости допускается сбор денежных средств на организацию таких мероприятий», - резюмировал он.