В Татарстане в ДТП на трассе погибла 13-летняя девочка

Республика
30 октября 2023  13:34
Автор:
Виктория Осинина

В ДТП в Мeнделеевском районе погибла 13-летняя девочка — прокуратура организовала проверку, сообщает надзорное ведомство.

 

Фото: Прокуратура РТ 

ЧП произошло сегодня, 30 октября, около 09:30 на 21-м километре трассы М-7 «Вoлга» - Бизяки на территории Менделеевского района РТ. По предварительным данным, водитель автомобиля «Оpel Zafira» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Лaда». В результате происшествия несовершеннолетняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась на месте. Водителей обоих автомобилей, а также пассажирку «Лaды» с различными травмами доставили в БCМП Челнов.

На место происшествия выезжал прокурор Мeнделеевского района Ришaт Шакиров. Oбстоятельства случившегося выясняются.

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