В Татарстане в этом году посадили 14 млн саженцев и сеянцев

Эта деятельность ведется в рамках нацпроекта «Экология». Подробнее об этом рассказал в ходе прямого эфира Центра управления регионом РТ министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Министр рассказал, что в Татарстане пока не было лесных пожаров, но также напомнил, что апрель и май – наиболее пожароопасные месяцы. Для мониторинга лесов используются авиация (300 часов патрулирования) и дроны в количестве шести штук, дополнительно планируется закупить еще 28.

Равиль Кузюров напомнил о запрете разводить костры вне оборудованных мест, готовить на открытом огне и использовать пиротехнику. При максимальном классе пожарной опасности посещение лесов будет ограничено на 21 день.

В прошлом году из-за благоприятных условий была вспышка активности непарного шелкопряда. Сейчас леса обрабатывают биопрепаратами. В Татарстане перевыполняется план по лесовосстановлению. Посадочный материал выращивают в 50 питомниках и лесосеменном центре в Сабинском районе.

«На протяжении последних лет мы также занимаемся лесоразведением на землях иных категорий. В этом году уже более 500 гектар мы высадили в Азнакаевском районе. В целом, каждый год лесоразведение и лесовосстановление проводим на площади 5-6 тыс. гектар», – рассказал министр.