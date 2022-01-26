 В Татарстане установят еще 1,1 тыс. видеокамер в общественных местах
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В Татарстане установят еще 1,1 тыс. видеокамер в общественных местах

В настоящее время в республике подключены 67 тыс. камер.

Республика
26 января 2022  13:20
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане в 2022 году установят еще 1,1 тыс. камер видеонаблюдения в общественных местах. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

По его словам, на сегодняшний день в республике установлено 67 тыс. камер. В 2021 году с помощью них раскрыли 1,6 тыс. преступлений.

Также Хайруллин рассказал о том, что планируется объединение двух цифровых платформ «Умный город» и «Безопасный город».

Новые камеры установят по предложениям МВД и ФСБ. 

Ранее «КВ» сообщали, что глава Минцифры рассказал, что татарстанцы страдают радиофобией из-за внешнего вида опор связи.

 

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