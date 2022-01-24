В Татарстане в этом году построят 104 жилых и социальных объекта

В Татарстане в 2022 году по 6 национальным проектам запланировано строительство 104 объектов, сообщил замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» будет построено 37 объектов, по национальному проекту «Деомграфия» планируется строительство детсада в Казани. Также по нацпроектам «Культура» и «Экология» в этом году продолжится строительство 11 объектов, начатых еще в 2021 году.

В 2022 году по госпрограмме «Развитие образования» будут отремонтированы 66 школ.

Фролов рассказал, что по капремонту многоквартирных домов в РТ будет отремонтировано 769 объектов общей площадью 4,7 млн кв. метров.

Все нацпроекты РТ реализиуются по указу Президента РФ Владимира Путина.