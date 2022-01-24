 В Татарстане в этом году построят 104 жилых и социальных объекта
news_header_top_970_100

В Татарстане в этом году построят 104 жилых и социальных объекта

Строительство будет вестись по шести национальным проектам.

Республика
24 января 2022  11:03
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане в 2022 году по 6 национальным проектам запланировано строительство 104 объектов, сообщил замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» будет построено 37 объектов, по национальному проекту «Деомграфия» планируется строительство детсада в Казани. Также по нацпроектам «Культура» и «Экология» в этом году продолжится строительство 11 объектов, начатых еще в 2021 году.

В 2022 году по госпрограмме «Развитие образования» будут отремонтированы 66 школ.

Фролов рассказал, что по капремонту многоквартирных домов в РТ будет отремонтировано 769 объектов общей площадью 4,7 млн кв. метров.

Все нацпроекты РТ реализиуются по указу Президента РФ Владимира Путина.

 

 

Новости
Сумма трансфера за переход Ивана Игнатьева в «Крылья Советов» может составить 2,5 млн евро
Казанцы массово жалуются в Народный контроль на уборку снега
В Менделеевске после многочисленных обращений местных жителей появится площадка для выгула собак
Коммунальщики составили список, что россиян больше всего волновало в прошлом году в сфере ЖКХ
Следствие завершило расследование дела о падении рабочего при строительстве моста в Татарстане
Муниципальная земля и имущество пополнили городскую казну Челнов болеем чем на 1 млрд рублей
Сестрам, убитым в татарстанском поселке Мелекес, было не более 20 лет
В Татарстане в этом году построят 104 жилых и социальных объекта