 В Татарстане в этом сезоне основным патогеном будет свинной грипп
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В Татарстане в этом сезоне основным патогеном будет свинной грипп

Большая часть острых респираторных заболеваний приходится на риновирус.

Республика
7 декабря 2022  16:10
Автор:
Карина Кострулева

За последнюю неделю в автограде стали чаще выявлять грипп H1N1, или же в простонародье свинной грипп. Об этом на пресс-конференции в исполкоме заявила заместитель главврача по медчасти челнинской инфекционной больницы Татьяна Аглямова.

По словам спикера, большая часть острых респираторных заболеваний приходится на риновирус, ринопневмовирус, бокавирус, а также незначительная часть ковида. 

«Я должна особенно подчеркнуть, что за последнюю неделю повысилась частота выявляемости гриппа H1N1. Основным патогеном, который в этом сезоне будет вызывать гриппозную инфекцию, это H1N1. Также выявляли грипп B, но это единичные случаи», — сказала Аглямова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане выявили 59 случаев свиного гриппа. Сейчас свиной грипп составляет 88% от общего числа заражения гриппом.

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