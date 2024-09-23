В Татарстане в лесу обнаружили тела супругов с ножевыми ранениями

В Бугульминском районе в лесном массиве, неподалеку от трассы Бугульма-Альметьевск, обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.

Страшную находку сделал случайный прохожий вечером 22 сентября. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Как удалось установить, погибшие – семейная пара, 38-летний мужчина и 36-летняя женщина. У обоих обнаружены множественные колото-резаные ранения в области груди, пишет «Бугульминская газета».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По словам знакомых, семья погибших считалась благополучной. Родственники и друзья не могут найти объяснения случившемуся. У супругов остались двое несовершеннолетних детей.