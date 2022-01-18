 В Татарстане в массовом ДТП погиб человек, который шел выставлять аварийный знак
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В Татарстане в массовом ДТП погиб человек, который шел выставлять аварийный знак

Трагедия произошла на трассе Набережные Челны – Нижнекамск.

Республика
18 января 2022  11:39
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане в результате массового ДТП на трассе Набережные Челны – Нижнекамск погиб человек, который шел выставлять аварийный знак. Его насмерть сбила другая машина. Об этом сообщают «Челнинские известия».

На трассе столкнулись пять автомобилей, два из которых вылетели в кювет, еще две развернуло поперек дороги и одна машина въехала в заснеженную разделительную полосу.

Пассажир одного из автомобилей вышел выставить аварийный знак, но другой водитель, не заметив, сбил его насмерть.

Подробности ДТП устанавливаются.

 

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