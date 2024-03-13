В Татарстане в минувшем году не зафиксировано случаев бешенства среди животных

В Татарстан в прошлом году официально завезено 54,1 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе более 5 тысяч голов в рамках импорта. Однако в республику перекупщиками также завозится неофициально много скота и птицы.

Об этом на минувшей неделе на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

- Татарстан имеет тесные экономические связи со всеми регионами России, - отметил он. - В республику завозится большое количество животных и птиц. Для сохранения стабильности по заболеваниям благополучие других регионов России сильно влияет на благополучие Татарстана. И много скота и птицы завозится неофициально. Современные цифровые технологии на руку таким торговцам животными. По объявлениям любых животных и в любое время могут достать. К сожалению, работа многих перекупщиков вне закона и вне контроля.

Габдулхак Гусманович также проинформировал, что в 2023 году и начале этого года в РТ среди диких животных не выявлено случаев бешенства. Добиться этого удалось из-за работы по отстрелу лис - по плану отстрелу подлежат 10 тысяч лис. Без отстрела в таком количестве бешенства не избежать, уточнил спикер.

- В прошлом году представителей из Татарстана приглашали на Балтийский форум, где попросили поделиться опытом региона по борьбе с бешенством, - добавил он. - У нас бешенства в республике ноль, а в регионах много. Мы ноу-хау придумали, чтобы не было бешенства. Из хозрасчетных денег ветеринарной службы районов за одну голову платим 500 рублей, норма - 10 тысяч лис. Все регионы заинтересовались опытом, потому что без этого проблему бешенства не решить.

Еще на пресс-конференции рассказали, что в Татарстане из-за угрозы бруцеллеза предприятиям, содержащим крупный рогатый скот, необходимо переходить на закрытый режим работы. К примеру, появление бруцеллеза в хозяйстве «Тукаевский» Атнинского района РТ показало, что без перехода животноводческих хозяйств по содержанию крупного рогатого скота в закрытый режим работы не обойтись.

К слову, в прошлом году в России было зарегистрировано 295 случаев бруцеллеза среди крупного рогатого скота. В этом году выявлено 39 вспышек, из них пять в ПФО. Неблагополучны по этому заболеванию 34 российских региона, в том числе Татарстан.

В 2023 году в РТ африканской чумы свиней не было, продолжил Мотыгуллин. При этом для профилактики заболевания в прошлом году отстреляно 2,4 тысячи диких кабанов. По России же в прошлом году зафиксировано 104 вспышки африканской чумы свиней, в том числе 66 среди домашних свиней и 38 среди диких кабанов.

Габдулхак Гусманович заметил, что сельскохозяйственным животным РТ также угрожает ящур. Кроме того, весной начинают возвращаются перелетные птицы, а значит, есть угроза высокопатогенного птичьего гриппа. В прошлом году в России от инфекции пострадали шесть птицефабрик, в том числе одна в Татарстане. В августе ликвидировали очаг на Лениногорской птицефабрике.

Замруководителя Управления Россельхознадзора по РТ Евгений Иванов сообщил, что в 2024 году специалисты ведомства проверили более 40 птицеводческих предприятий. Нарушения были найдены на всех предприятиях.