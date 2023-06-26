 В Татарстане в начале недели ожидается переменная облачность и до +27 градусов
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В Татарстане в начале недели ожидается переменная облачность и до +27 градусов

Существенных осадков не прогнозируется.

Республика
26 июня 2023  08:24
Автор:
Эдуард Салихов

Завтра, 27 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер до 3-8 метров в секунду. Минимальная температура ночью от 6 до 11 градусов, максимальная температура днем до 25 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ. 

В среду, 28 июня, в республике также прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, ветер до 3-8 метров в секунду. Минимальная температура ночью +8..+13˚. Днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов тепла.

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