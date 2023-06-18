В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла

На следующей неделе в Татарстане ожидается переменная облачность и отсутствие значительных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В понедельник, 19 июня, прогнозирую северный ветер с порывами до 11 м/с. Днем местами порывами до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит от + 4 до 9 градусов, а днем — до 19 градусов тепла.

Во вторник, 20 июня, также ожидается переменная облачность и небольшой дождь днем. Минимальная температура воздуха ночью составит 3 градуса со знаком плюс, а днем — от +14 до 19 градусов.