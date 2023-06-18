 В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла
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В Татарстане в начале недели прогнозируют 19 градусов тепла

Минимальная температура воздуха ночью составит 3 градуса со знаком плюс.

Республика
18 июня 2023  16:30
Автор:
Роза Габитова

На следующей неделе в Татарстане ожидается переменная облачность и отсутствие значительных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр республики. 

В понедельник, 19 июня, прогнозирую северный ветер с порывами до 11 м/с. Днем местами порывами до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит от + 4 до 9 градусов, а днем — до 19 градусов тепла.

Во вторник, 20 июня, также ожидается переменная облачность и небольшой дождь днем. Минимальная температура воздуха ночью составит 3 градуса со знаком плюс, а днем — от +14 до 19 градусов.

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