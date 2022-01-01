В Татарстане во время ссоры в новогоднюю ночь молодой человек ударил ножом подростка

В Татарстане в селе Матюшино Верхнеуслонского района пьяный молодой человек ударил ножом подростка. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ссора между молодыми людьми произошла около 24 часов в доме на улице Центральной в селе Матюшино. Парень 1999 года рождения ударил ножом 17-летнего жителя Казани, которого после в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение РКБ.

Подозреваемый задержан. По факту случившегося следственными органами МВД возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование контролируется районной прокуратурой.