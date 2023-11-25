В Татарстане в огне пожара погиб одинокий инвалид - колясочник

Вечером 23 ноября в ОДС Главного управления МЧС России по РТ по системе «Глонасс +112» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Караишево Лаишевского района РТ. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит по всей площади одноэтажный бревенчатый частный жилой дом. Во время тушения пожара сотрудники пожарной охраны в доме нашли тело хозяина - мужчины 1963 года рождения. Инвалид-колясочник проживал один.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, дом автономным пожарным извещателем оборудован не был. Причину происшествия выясняют эксперты.