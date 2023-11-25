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В Татарстане в огне пожара погиб одинокий инвалид - колясочник

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Республика
25 ноября 2023  09:17
Автор:
Виктория Осинина

Вечером 23 ноября в ОДС Главного управления МЧС России по РТ по системе «Глонасс +112» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Караишево Лаишевского района РТ.  Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит по всей площади одноэтажный бревенчатый частный жилой дом.  Во время тушения пожара сотрудники пожарной охраны в доме нашли тело хозяина - мужчины 1963 года рождения. Инвалид-колясочник проживал один.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, дом автономным пожарным извещателем оборудован не был. Причину происшествия выясняют эксперты.

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