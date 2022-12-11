 В Татарстане в октябре зарегистрировали 8,9 тыс. безработных граждан
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В Татарстане в октябре зарегистрировали 8,9 тыс. безработных граждан

Пособия по безработице получают 77,7% от общего числа.

Республика
11 декабря 2022  14:55
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане на конец октября зарегистрировали 8,9 тыс. безработных граждан. Соответствующие данные приводит Росстат. 

Согласно данным, пособия по безработице выплачиваются 6,9 тыс. татарстанцам — это 77,7% от общего числа. 

При этом за аналогичный период в Татарстане трудоустроились 1691 безработных, что на 7,3% меньше, чем в сентябре.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на конец первого полугодия уровень зарегистрированной безработицы в Казани составил 0.64%. Тенденции к росту безработицы не наблюдается.

 

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