В Татарстане в октябре зарегистрировали 8,9 тыс. безработных граждан

В Татарстане на конец октября зарегистрировали 8,9 тыс. безработных граждан. Соответствующие данные приводит Росстат.
Согласно данным, пособия по безработице выплачиваются 6,9 тыс. татарстанцам — это 77,7% от общего числа.
При этом за аналогичный период в Татарстане трудоустроились 1691 безработных, что на 7,3% меньше, чем в сентябре.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на конец первого полугодия уровень зарегистрированной безработицы в Казани составил 0.64%. Тенденции к росту безработицы не наблюдается.