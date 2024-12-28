В Татарстане в план приватизации на 2025 год вошли 5 акционерных обществ

В 2025 году Татарстан готовится к приватизации пяти акционерных обществ. Об этом свидетельствует постановление, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

В рамках предложенного плана затронуты предприятия из трех различных отраслей. К сфере складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности относятся такие компании, как АО «Нижнекамскресурсы», «Бугульминский элеватор» и «Елабужское хлебоприемное предприятие». Акционерное общество «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий „КАИ-Лазер“» представляет сектор производства металлических изделий.

Кроме того, одна из организаций, входящих в план приватизации, функционирует в области здравоохранения — это Детская стоматологическая поликлиника №9, оба последних объекта находятся в Казани.