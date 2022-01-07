В Татарстане в прошлом году благоустроили 49 парков и скверов

В Татарстане в прошлом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» благоустроили 49 парков и скверов, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Также в республике обновили восемь объектов, а сумма инвестиций составила 2 млрд рублей. Всего в 2021 году на нацпроект «Жилье и городская среда» было выделено 4,3 млрд рублей

В ЖК «Салават купере» в рамках нацпроекта было куплено 352 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. На эти цели было инвестировано 694 млн рублей.

Общая сумма на реализацию нацпроектов в прошлом году составила 34,1 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.